Параолимпиец из Коми победил в спринте на этапе Кубка мира

Второй этап Кубка мира запланирован с 15 по 26 марта в финском Вуокатти

В Словении продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Это первые международные соревнования для паралимпийцев сборной команды России в текущем спортивном сезоне.

Накануне Иван Голубков, представляющий Республику Коми в составе сборной страны, в гонке на 5 километров завоевал серебряную награду, уступив первое место Джузеппе Ромеле из Италии.

Сегодня у спортсменов состоялся спринт. Иван Голубков уверенно выиграл свой полуфинальный забег. В финале наш лыжник взял реванш у итальянца за вчерашний проигрыш и завоевал первое золото в сезоне.

«Поздравляю нашего спортсмена с первым местом. После вчерашней серебряной гонки, мы верили, что сегодня Иван сможет выложиться и показать высокий результат в спринте. Иван Голубков доказал, что сегодня он лидер сборной страны и мировых лыжных гонок. Желаю удачи в следующих гонках», - поздравил спортсмена министр физической культуры и спорта Республики Коми Виталий Савилов.

7 марта – у гонщиков заключительный старт в лыжной программе. Победители в биатлоне определятся 6, 9 и 10 марта.

Отметим, что второй этап Кубка мира запланирован с 15 по 26 марта в финском Вуокатти. На этом старте планируется выступление еще одного спортсмена из Коми. К Ивану Голубкову присоединится Мария Иовлева.

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