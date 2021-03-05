Под Ухтой голодные волки загрызли собаку

Фото: БНК

Накануне в поселке Водный местные жители обнаружили обглоданный труп собаки. На животное напали, по словам селян, волки.

Как сообщает БНК, у пса были разодраны задние конечности, а вокруг бездыханного тела виднелись волчьи следы.

- Мы спустились на речку погулять со своей собакой. Увидели кровавые следы. Пошли к воде, смотрим: разодранная собака лежит, - цитирует издание местного жителя.

Волки в поселке вышли из леса в первый раз. Мужчина сразу же обратился к местным властям с просьбой обратить внимание на поведение хищников и вовремя предпринять меры. Очевидец считает, что хищники пока только присматриваются, но затем могут начать действовать более активно.

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