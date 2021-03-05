В Сыктывкаре за коммерческий подкуп задержан руководитель крупной компании

В настоящее время подозреваемый задержан Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре руководителя группы инфраструктурных проектов АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» обвиняют в незаконном получении крупной суммы денег. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным следствия, в период с января 2019 года по декабрь 2020 года фигурант получил от директора общества с ограниченной ответственностью не менее 1 миллиона 440 тысяч рублей за совершение действий в интересах данного юридического лица. Мужчина должен был предоставить возможности осуществлять работы на объектах АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и оказывать содействие в их приемке.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФСБ России по Республике Коми и МВД по Республике Коми.

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