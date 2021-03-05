В Коми выдали 70-тысячный сертификат на материнский капитал

Фото из архива "КП"

В Республике Коми с начала действия программы поддержки семей, имеющих детей, выдано более 70 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал. Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Республике Коми.

Более половины семей уже распорядились этими средствами. Самым популярным направлением является улучшение жилищных условий. Этой возможностью воспользовались 44,5 тысяч владельцев сертификатов. 15,3 тысяч семей использовали материнский капитал для оплаты образовательных услуг, 3065 семей пожелали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала, 88 человек направили средства на формирование накопительной пенсии. Общая сумма средств, перечисленных Пенсионным фондом РФ на эти цели, составила почти 19 млрд рублей.

Распорядиться материнским капиталом можно сразу после рождения ребенка или после достижения им трех лет – в зависимости от выбранного направления. Сразу после рождения ребенка средства можно направить на погашение жилищных кредитов и уплату первоначального взноса по жилищному кредиту, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, оплату содержания ребенка в детском саду (любого ребенка в семье или всех детей одновременно). Также семьи, в которых после 1 января 2018 года был рожден/усыновлен второй ребенок, могут обратиться за установлением ежемесячной выплаты.

Через три года после рождения ребенка средства материнского капитала можно направить на приобретение жилья без привлечения кредитных средств, строительство, реконструкцию жилья, возмещение затрат на строительство жилья, участие в долевом строительстве; оплату образовательных услуг, проживания в общежитии; формирование накопительной пенсии мамы.

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