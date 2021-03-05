В Сыктывкаре женщина заявила об угоне автомобиля, побоявшись полицейских

Суд прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления ввиду малозначительности Фото: Архив "КП"

Жительница Эжвы оказалась фигуранткой уголовного дела из-за ложного доноса. Женщина заявила, что ее автомобиль был угнан, хотя эта информация не соответствовала действительности.

Как рассказали в пресс-службе городского суда, девушка в декабре 2019 года была в клубе, в заведении она выпила пару коктейлей и решила отправиться домой.

Выйдя из бара, она попросила мужчину, посетителя того же заведения, сесть за руль её автомашины, чтобы помочь выехать из сугроба, что тот и сделал. В этот момент прибыл наряд ГИБДД, вызванный по телефону этим же мужчиной, и стал составлять на него административный протокол.

Оказалось, что, испугавшись привлечения к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, женщина заявила сотрудникам полиции об угоне своей автомашины. - В ходе рассмотрения дела суд посчитал, что заявление сыктывкарки об угоне её автомобиля не повлияло на нормальную деятельность отдела внутренних дел, который занимался его проверкой, так как оперативно-розыскные мероприятия не проводились, в возбуждении уголовного дела было отказано, - прокомментировали инцидент в суде.

Таким образом, женщина избежала наказания за ложный донос.

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