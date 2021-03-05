В Коми 20 171 человек сделал прививку от коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Инты

В Коми против новой коронавирусной инфекции привит 20 171 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, это 64,8% от объема поставки вакцины. Завершили вакцинацию (введены первый и второй компоненты) – 5940 человек. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано – 9772 человека (48,4 % от всех привитых).

В связи со стабилизацией эпидситуации в Коми коечный фонд для приёма больных COVID-19 сократили на 1305 коек и составляет 991 койку. При этом объём резервных коек составляет 35,2% от развёрнутого коечного фонда.

В Коми действует четыре специализированных амбулаторных центра диагностики и лечения COVID-19. За время работы лабораторий проведено 565 310 исследований. Организовано СМС-оповещение о результатах тестирования.

В регион поступила 30542 дозы вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» и 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцинация проводится в 23 медорганизациях. Действуют 25 мобильных пунктов вакцинации. Организована работа по подвозу жителей из труднодоступных и удалённых населенных пунктов в места вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Инте 90-летней женщине сделали прививку от коронавируса (подробнее)