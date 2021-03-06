В Сыктывкаре полыньей перекрыли народную тропу через Сысолу

Теперь здесь не пройти даже самым рисковым людям.

В сыктывкарском парке им. Кирова нетрадиционным способом закрыли несанкционированную переправу. Запрещающие знаки, установленные здесь ранее, не останавливали людей. Поэтому решено было вырубить полынью.

Напомним, что ранее в Кировском парке у спуска гостиницы «Югор» через реку Сысола горожане организовали несанкционированную переправу. Несмотря на то, что в 600 метрах от «Югора» установлен понтонный мост на Заречье для машин и пешеходов, через который также налажен автобусный маршрут.

В феврале на опасной народной тропе установили дополнительные ограждения и запрещающие знаки. Тем более, что во время рейда сотрудники администрации и МЧС обнаружили, что рядом с несанкционированным переходом образовалась полынья размером до двух метров и толщиной льда 5-7 сантиметров, которая не затягивалась даже в морозную погоду. Но люди продолжали ходить здесь.

Вчера, 5 марта, сотрудники профессиональной аварийно-спасательной службы Сыктывкара вырубили лед на месте переправы, чтобы не допустить несчастных случаев.

Если человек пренебрегает предупреждающими знаками, то на нарушителя составляется акт, который направляется в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми для рассмотрения и вынесения штрафа от 100 до 1500 тысяч рублей, напоминает пресс-служба администрации Сыктывкара. И призывает жителей города не выходить на непрочный лед и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих детей.

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