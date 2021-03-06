Коми входит в число регионов с самыми высокими ценами на цветы

Инфорграфика Комистат

За 2020 год стоимость свежесрезанных цветов по республике выросла в среднем на 16 процентов, подсчитал Комистат. На среднюю зарплату можно приобрести только 391 цветок, а все потому что в Коми одни из самых высоких цен по стране на этот живой товар.

В конце декабря стоимость одного условного цветка составила 144 рубля 76 копеек. Букет из пяти цветов можно было купить за 724 рубля, что на 29% дороже, чем в среднем по стране.

Среди регионов России самый высокий ценник на букет из пяти цветов регистрировался в Чукотском автономном округе (почти 1,6 тысячи рублей), самый низкий - в Республике Адыгее (362 рубля).

В соседних регионах - Кировской, Архангельской областях и Пермском крае - праздничный букет обходился до 600 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге средний чек составлял чуть более 500 рублей. Республика Коми входила в топ-20 регионов с не самыми выгодными ценами.

Таким образом, цветы в нашей республике - подарок далеко не дешевый. И как бы ни хотелось мужчинам удивить своих возлюбленных миллионом алых роз, на среднемесячную заработную плату они смогут приобрести только 391 цветок. По сравнению с предыдущим годом из-за роста цен такой букет уменьшился на 44 цветка.

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