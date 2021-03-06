«Помогите найти родителей в Коми»: просит бывший детдомовец

Александр Юрьевич Плешков просит помочь узнать судьбу своих биологических родителей.

В газету «Княжепогостские вести» с просьбой помочь найти родных родителей обратился Александр Плешков. Он родился в этом районе, но позже оказался в детдоме. И вот спустя много лет он решил узнать судьбу отца и матери.

«По воли судьбы я был разлучен в раннем детстве с биологической мамой. Впоследствии меня усыновили в семилетнем возрасте из детского дома в г. Чаплыгина, Липецкой области, 27 июля 1971 года, приёмные родители. Сегодня их уже давно нет в живых. Я узнал из записи в журнале детского дома, кто меня родил и адрес, где я родился. Я, Плешков Александр Юрьевич, родился 2 октября 1964 года в КОМИ АССР, в Княжпогостском районе, п. Железнодорожный. Мама, Плешкова Фаина Ефимовна, папа Юрий. Помогите мне, пожалуйста, узнать, про моих родителей. И, возможно, у меня есть сестра», - написал он в газету.

Если вам о чем-то говорят эти имена и фамилии, пожалуйста, сообщите. Контакты Александра Плешкова есть в редакции «Комсомольская правда – Коми».

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