Леониду Якубовичу подарили шаньги, грузди и валенки из Коми

Ответить на вопрос – для чего тибетские монахи пили ромашковый чай по особому рецепту – Анна Душейко не смогла.

Жительница Сыктывкара Анна Душейко стала участницей шоу «Поле чудес». Из республики в подарок бессменному ведущему передачи она привезла валенки с символикой 100-летия Коми, таежные сладости, коми шаньги с картошкой и брусникой, грузди.

5 марта вышел праздничный выпуск капитал-шоу «Поле чудес», посвященный 8 Марта. В одной из троек участников была сотрудница национального парка «Койгородский» и волонтер Анна Душейко.

За победу сыктывкарка соперничала с представительницами Курска и Краснодара. Все трое – участницы Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Анна Душейко – автор проекта «Сердце тайги», международного добровольческого лагеря, чьи члены благоустраивают и благоустраивают для туристов парк «Юыгд Ва».

Ответить на вопрос – для чего тибетские монахи пили ромашковый чай по особому рецепту – Анна Душейко не смогла. Угадала слово «омолаживание» его и победила в своей тройке представительница Курска, сообщает БНК.

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