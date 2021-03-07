Иван Голубков из Коми стал победителем этапа Кубка мира по биатлону

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Накануне в Словении на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону спортсмены соревновались за награды в биатлоне. Напомним, это первые международные соревнования для паралимпийцев сборной команды России в текущем спортивном сезоне.

Республику Коми в составе сборной на этапе представляет Иван Голубков, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми. Наш спортсмен в обеих лыжных гонках в Словении уже дважды поднимался на пьедестал. Вот и в стартовой 10-километровой биатлонной гонке Иван снова с медалью. И снова с золотой. Ближайшего конкурента – немца Мартина Флейга спортсмен из Коми опередил почти на 30 секунд.

Третьим стал украинец Тарас Рад. Он проиграл Ивану 1 минуту 10 секунд.

Сегодня, 7 марта, в Словении пройдет заключительный старт в лыжной программе. Затем 9 и 10 марта определятся победители в биатлоне.

Отметим, что второй этап Кубка мира запланирован с 15 по 26 марта в финском Вуокатти. На этом старте планируется выступление еще одного спортсмена из Коми. К Ивану Голубкову присоединится Мария Иовлева.

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