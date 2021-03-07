В Печоре 21-летняя девушка пострадала в столкновении легковушек

Фото: ГИБДД по Коми

В Печоре накануне произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Девушка за рулем Chevrolet Lanos въехала в корейский автомобиль Kia. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что 21-летняя местная жительница не соблюла нужную дистанцию и не успела затормозить вовремя.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД по РК, в ДТП пострадала водитель французской иномарки. Она получила закрытый перелом пальца.

Отмечается, что водительский стаж виновницы ДТП два года.

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