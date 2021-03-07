Огонь вспыхнул из-за не потушенной сигареты Фото: Архив "КП"

Минувшим вечером в Сыктывкаре загорелась квартира в двухэтажном доме в местечке Дырнос. Как сообщает МЧС, 10 жителей здания самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

Квартира, в которой случился пожар, повреждена огнем на площади 3 м².

- По предварительным сведениям, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что никто во время возгорания не пострадал.

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