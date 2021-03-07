В Коми за сутки сбили двух пешеходов

Фото: ГИБДД по РК

За минувшие сутки в Коми пострадали две пешеходки. Оба случая произошли накануне, а жертвами невнимательных водителей стали пенсионерки.

Первый случайбыл зарегистрирован в поселке Нижний Одес утром. Местная жительница переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса легковушки под управлением 21-летнего парня. Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД, пострадавшая 72-летняя пенсионерка была в зоне видимости.

Известно, что женщина получила ушиб левого бедра, в госпитализации не нуждалась.

Второе ДТП произошло в Сыктывкаре. Там 59-летняя горожанка переходила дорогу по зебре, когда на нее наехала иномарка, за рулем которой был 66-летний сыктывкарец.

- В результате ДТП 59-летняя женщина-пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы таза и правого бедра. Госпитализирована, - сообщили в ГИБДД.

По данным фактам начато разбирательство.

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