В Сыктывкаре собака спасала из пожара людей

Фото: жители Сыктывкара

В Сыктывкаре загорелся многоквартирный дом на Сысолском шоссе. О пожаре рассказали сами жильцы. По их словам, спаслись они благодаря собаке.

Оказалось, что животное, почуяв запах гари, начала громко лаять. На звуки пса проснулись квартиранты и обнаружили, что в подъезде горит проводка, а огонь распространился уже и на потолок.

«Когда начался пожар, собака начала лаять, жильцы дома обратили внимание на огонь. На втором этаже дома загорелись проводка и потолок», - цитирует слова очевидцы «Комиинформ».

По предварительной версии, пожар случился из-за неисправности электропроводов. Жильцы говорят, они не раз обращались к властям с просьбой поменять советскую проводку, однако результатов это не дало.

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