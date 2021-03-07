Тяжелобольной молодой маме из Сыктывкара срочно требуется помощь

Фото: из личного архива Ольги

Ольге Козловой из Сыктывкара всего 38 лет. Женщина замужем и воспитывает 8-летнюю дочь. А вот последние четыре года ее жизни были больше похожи на ад: у молодой матери был диагностирован рак. Если говорить с медицинской точки зрения, то ее болезнь называется метастатическая карцинома почечной лоханки. Но диагноз был поставлен только через несколько месяцев после долгих мотаний по больницам.

- В 2016 году с мая по ноябрь в России не смогли установить диагноз лечили от остеохондроза. Была госпитализирована в ГУ КРОД в нейрохирургию, где врачи увидели, что разрушение костей подозрительное и отправили меня в Питер. Состояние ухудшалось,а мы так и не добились квоту. В ноябре 2016 года посетили врачей в Кирове, в Нижнем Новгороде получили рекомендовали обращаться в Москву. В декабре до конца года нас принять не смогли. Через интернет мы нашли медицину в Израиле, была продана квартира. Собраны средства. В декабре в Израиле 2016 года диагностирован рак, - вспоминает Ольга.

После этого начался долгий курс лечения. Все, что хотела тогда Ольга, это увидеть, как ее маленькая дочь пойдет в первый класс. Помощь неравнодушных людей помогла осуществить ее мечту.

- Когда я заболела дочке было 4 года, сейчас ей 8 лет, я сама отвела ее в школу в первый класс, благодаря каждому из вас, - обращается к своим благотворителям Ольга.

Однако сама главная цель женщины - побороть болезнь. Для лечения нужны большие средства, которых у семьи нет. Поэтому, если вас тронула история Ольги, то вы можете помочь ей в ее борьбе, отправив посильную денежную сумму.

Номер телефона для быстрого перевода денег на карту: 8(908)-717-28-85

Cбербанк Visa: 4276 2800 1575 2931 (оформлена на Козлову Ольгу Васильевну)

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