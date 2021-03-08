В Коми отменили народные гуляния на Масленицу

Фото: архив КП

Сегодня, 8 марта, начинается масленичная неделя. В этом году в Коми придется обойтись без традиционных народных гуляний.

Напомним, в этом году провожать весну будут позже обычного: масленица пройдет с 8 по 14 марта. Даты меняются из-за церковного календаря. Гуляния напрямую зависят от даты Пасхи, которые традиционно проходят за 8 недель до православного праздника.

Завершает праздничную неделю традиционное сжигание чучела. С этого момента весна вступила в свои права.

В этом году в Коми решили отказаться от гуляний и привычных атрибутов - масленичный столб и сжигания чучела Масленицы.

«До всех муниципалитетов доведено требование – не допускать пусть даже кратковременное массовое скопление людей», - сообщил вице-премьер правительства РК Игорь Булатов.

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