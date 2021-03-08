Пожарные в Коми спасли женщину из огня

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6 марта в 22:00 в пожарно-спасательную службу города Ухта поступило сообщение о пожаре в 2-этажном многоквартирном деревянном доме по улице Спортивная в поселке Боровой.

Первыми к месту вызова через 3 минуты после сообщения прибыли огнеборцы добровольной пожарной команды посёлка. На месте выяснилось: горела кровля дома. Вскоре на помощь добровольцам прибыли подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона ГПС.

Большинство квартир в доме являлись нежилыми – жители расселены. Двое жильцов своевременно самостоятельно эвакуировались. Проживавшая в доме женщина 1957 года рождения, имеющая инвалидность, была спасена огнеборцами.

Борьба с огнем продолжалась всю ночь и практически весь день 7 марта – полная ликвидация пожара была объявлена в 15.00. В результате пожара дом уничтожен на площади 240 кв. метров. По предварительным сведениям, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

В тушении пожара участвовали 23 человека и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

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