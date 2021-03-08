По дороге в Сыктывкар пострадали два 70-летних человека

Фото УГИБДД МВД Коми

Авария произошла 7 марта в 14:00 на девятом километре трассы Вогваздино-Яренск.

70-летний пенсионер за рулем автомобиля Hyundai Getz, направляясь из села Айкино в Сыктывкар, совершая манёвр левого поворота, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшейся навстречу автомашиной LADA LARGUS.

В результате аварии сам виновник ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника и, возможно, ушиб правой почки. Мужчина доставлен в медицинский стационар. Также пострадала семидесятилетняя пассажирка LADA, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, – она получила ушиб грудной клетки и, возможно, перелом рёбер. Была пристегнута ремнем безопасности. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель Hyundai имеет стаж около 50 лет, сообщает БНК со ссылкой на управление ГИБДД МВД по Коми.

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