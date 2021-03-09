В каких районах Коми объявлены актированные дни для школьников

Фото: yandex.ru

Из-за погодных условий местными управлениями образования в ряде муниципалитетов Коми объявлены актированные дни для школьников. Кто не пойдет на занятия 9 марта.

Сыктывкар: 1-4 классы.

Воркута: с 1 по 11 класс, а также 1 и 2 курсы дневных отделений на базе 9-ти классов средних профессиональных учебных заведений.

Усинск: 1-4 классы 1 и 2 смены, пгт.Парма - 1-9 классы, с.Усть-Лыжа, Усть-Уса - 1-4 классы.

Ухта: 1-7 классы.

Вуктыл: 1-11 классы.

Печора: 1-11 классы, а также студенты профессиональных образовательных организаций.

Инта: 1-11 классы, а также студенты 1 и 2 курсов Интинского политехнического техникума.

Сыктывдинский и Троицко-Печорский районы: 1-4 классы.

Княжепогостский район: 1-8 классы.

Корткеросский район: с.Корткерос - 1-2 класс. В Мордино, Подъельск, Сторожевск, Подтыбок - 1-4 классы. С 10.00 занятия начнутся для школьников Нившеры, Богородска, Большелуга

Ижемский район: Ижма - 1-11 классы, Сизябск - 1-11 классы, Кипиево - 1-10 классы, Мохча - 1-11 классы.

Усть-Цилемский район: в с.Усть-Цильма, Коровий Ручей – 1-8 классы, Окунев нос - с 1 по 11 классы.

Удорский район: с.Кослан, п.Междуреченск - с 1 по 4 класс, п.Усогорск - с 1 по 6 класс.

На территории Коми 9 марта ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер северной четверти, 2-7 м/с, на крайнем северо-востоке - переменных направлений, 1-5 м/с.

Температура ночью -28...-33, в северных и центральных районах при прояснении -37...-42, на крайнем юге -22...-27; днем -17...-22, на северо-востоке -22...-27, на крайнем северо-востоке -28...-33°С, сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, родители вправе самостоятельно принять решение и оставить ребенка дома, но должны сообщить об этом в школу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В какие дни дети могут не ходить в школу (подробности)