Как отблагодарили сотрудницу банка, спасшую в Ухте пенсионерку от аферистов

Фото: пресс-служба МВД по Республике Коми

Сотрудница банка Ольга Агафонова помогла пенсионерке сохранить накопления и получила благодарность от начальника полиции Ухты.

Женщина 1949 года рождения собиралась отправить 100 тысяч рублей на счет злоумышленников. Менеджер увидела, что пожилая женщина проводит в банкомате манипуляции с крупной суммой денег. Ольга Агафонова поинтересовалась, что конкретно хочет сделать женщина. Потерпевшая ответила: она хочет взять кредит, ей сказали, что необходимо некую сумму перевести на неизвестный счет, а затем продиктовать номер карты и защитный код, после чего счет будет пополнен запрашиваемой суммой для кредита.

Сотрудница банка поняла, что пенсионерку хотят обмануть мошенники, и незамедлительно сообщила об инциденте в дежурную часть полиции.

Начальник ОМВД России по городу Ухте Роман Клековкин объявил девушке благодарность за активную гражданскую позицию, а также поздравил с Международным женским днем, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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