Росгвардия изъяла у жителей Коми 14 охотничьих ружей

Фото: архив КП

За прошедшую неделю сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми изъяли 14 единиц охотничьего оружия, сообщает ведомство.

Всего в области оборота оружия выявили 32 нарушения. Большая часть - это несоблюдение сроков продления разрешительных документов.

Составлено 8 административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 315 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

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