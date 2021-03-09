В Воркуте жертвами нападения собак стал 41 человек

В Воркуте 15 детей подверглись нападению бездомных псов Фото: Архив "КП"

В 2020 году в отделе полиции по Воркуте зарегистрировано 41 сообщение о нападении собак на людей. Об этом сообщил подполковник полиции Сергей Филиппов во время своего выступления перед депутатами городского округа.

Он уточнил, что 28 случаев нападения животных на людей было зарегистрировано конкретно в Воркуте, 6 - в поселке Воргашор, столько же в Северном и один факт был выявлен в Заполярном. Отмечается, что среди жертв оказались 15 детей.

По словам Филиппова, для профилактики и предотвращения трагедий необходимо на регулярной основе проводить мероприятия по отлову животных без владельцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре перевели из реанимации девочку, на которую напали собаки (подробности)