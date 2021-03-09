Ухтинец угнал авто и устроил ДТП: пострадала находившаяся там женщина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ухтинца заключили под стражу за угон автомобиля, на котором он совершил ДТП, в результате чего пострадала женщина, находившаяся в салоне этой машины. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

В январе в полицию поступило сообщение о том, что по улицам Ухты передвигается автомобиль, водитель которого, вероятно, пьян. Сотрудники ДПС решили остановить машину, однако водитель попытался скрыться. Не справившись с управлением, он устроил ДТП.

Выяснилось, что за рулем был пьяный ухтинец. Ранее его уже судили за нетрезвое вождение. Оказалось, что машину, на которой мужчина совершил ДТП, он угнал. В результате пострадала сожительница мужчины. Ей был причинен тяжкий вред здоровью. В машине находился и второй пассажир – трехлетний ребенок. К счастью, в результате случившегося он не пострадал. Водителя задержали и заключили под стражу на два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина угнал «Ладу», врезался в столб и сбежал

Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде (подробнее)