В Сыктывкаре пенсионер задушил свою жену и закопал ее в лесу

Пенсионер из Сыктывкара осужден за убийство своей супруги Фото: Архив "КП"

Семейная ссора в Сыктывкаре закончилась трагедией. Местный житель задушил свою супругу из-за квартирного вопроса, а затем пытался скрыть преступление изощренным способом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, трагедия произошла еще в 2019 году. Причиной конфликта стала продажа квартиры.

- Женщина требовала вернуть ей деньги за проданную без ее ведома принадлежавшую ей квартиру. В ходе ссоры мужчина схватил супругу за шею и сдавливал ее до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни, - прокомментировали произошедшее в ведомстве.

Мужчина сразу же попытался скрыть свой чудовищный поступок. Он обратился за помощью к своему другу, вместе они придумали план, как избавиться от тела и отвести от себя подозрение.

Мужчины вывезли на машине одежду и личные вещи убитой из квартиры и раскидали их вдоль федеральной трассы «Вятка». Труп мужчины завернули в полиэтиленовую пленку и обмотали скотчем, после чего отвезли в лесной массив в районе 27 километра объездной автодороги «Сыктывкар – Ухта», где выбросили в выкопанную в снегу яму. Спустя некоторое время сыктывкарец обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги.

- Суд признал сообщников виновными в инкриминируемых деяниях и назначил сыктывкарцу наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а жителю Микуня – 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - заявили в прокуратуре.

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