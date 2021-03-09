В Сыктывдинском районе 50-летний мужчина заживо сгорел в пожаре

Мужчине на момент смерти было 50 лет Фото: Архив "КП"

В Сыктывдинском районе произошел страшный пожар в частном доме, унесший жизнь 50-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

По данным ведомства, возгорание произошло в седьмом часу вечера в частном доме в поселке Нювчим. Несмотря на то, что пожарные прибыли за считанные минуты, огонь удалось погасить лишь через несколько часов. После осмотра места происшествия спасатели обнаружили тело мужчины.

- Горение было ликвидировано в 23:27. В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина 1970 года рождения. В результате возгорания поврежден дом на площади 64 м², - уточнили в министерстве.

На данный момент по факту гибели человека начато разбирательство. Устанавливается личность скончавшегося.

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