Глава Коми назначил двух министров

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Глава Республики Коми Владимир Уйба произвел ряд кадровых назначений. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона

Так, Алексей Кузнецов назначен на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. Марина Андреева стала начальником Управления по охране объектов культурного наследия. Алексей Осташов назначен на должность министра юстиции Коми. Уйба подписал по каждому из них отдельное распоряжение. Все эти документы вступили в силу.

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