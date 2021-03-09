Жителей Сосногорска просят не выпускать своих собак на улицу одних

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В Сосногорске хозяев просят не допускать случаи нахождения животных на улице без присмотра. С таким сообщением обратилась к горожанам местная администрация.

Все дело в том, что в Коми участились нападения на людей, причем бросаются на взрослых и детей не только беспризорные псы, но и те, у кого есть хозяева.

- На территории Сосногорска участились случаи так называемого самостоятельного выгула собак, то есть животные находятся на улице, в общественном месте без хозяина, но при этом у собак имеется ошейник, что позволяет сделать вывод, что у этих животных имеется хозяин, - прокомментировали в администрации просьбу.

Власти уверяют, находясь длительное время на улице, такие собаки сбиваются в стаи или гуляют в одиночку, что представляет для населения потенциальную угрозу нападения и укусов.

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