Воркутинец избил кассиршу в магазине кошачьими консервами и банкой с чипсами

Фото: СК СУ по Коми.

В Воркуте местный житель привлекается к уголовной ответственности за избиение кассира магазина, сообщает прокуратура Коми.

Утром 13 декабря 2020 года нетрезвый воркутинец зашел в один из местных магазинов. При общении с кассиром ему показалось, что та грубо ему ответила. Разозлившийся мужчина стал бить кассира руками и ногами, а также взятыми со стеллажа металлической банкой для кошачьего корма и банкой с чипсами.

Потерпевшая серьезно пострадала: множественные телесные повреждения. Вину дебошир признал, раскаялся и возместил кассиру причиненный материальный и моральный вред.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

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