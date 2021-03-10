Жители Коми подарили аферистам уже почти миллиард

Жертвами аферистов становятся учителя, медики, ученые, руководители фирм и организаций. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Раньше любимым объектом мошенников были пенсионеры. Они, к сожалению, очень доверчивы и их легко обмануть. Сейчас злоумышленники атакуют всех и сразу. Жертвами аферистов становятся учителя, медики, ученые, руководители фирм и организаций. Новые схемы позволяют ввести в заблуждение почти любого человека. Только за прошлый год мошенники выманили у жителей региона почти один миллиард рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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Жительнице Сыктывкара позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Женщина не поверила незнакомке и прервала разговор. На следующий день череда назойливых звонков продолжилась. Настойчивый менеджер кредитного учреждения строго предупредила потерпевшую, что ей придется разговаривать со следователем. Сразу раздался телефонный гудок. Мужчина представился следователем какого-то Главного управления. Сообщил, в банковской сфере якобы выявлены преступники, и потребовал выполнять все инструкции работников банка. Иначе женщина станет фигуранткой уголовного дела.

Напуганная сыктывкарка перечислила 880 тысяч рублей на так называемые «временные» счета. На протяжении вечера лжеследователь звонил и говорил, что скоро приедет для взятия показаний. Естественно, к ней никто не приехал.

Полицейские еще раз напоминают жителям Коми: не доверяйте незнакомцам, которые под самыми различными предлогами входят к вам в доверие. Никогда не переводите деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомых вам граждан, тем более, если они связались с вами по телефону.

В Усинске жертвой аферистов стала воспитатель детского сада. Неизвестный позвонил ей на мобильный телефон, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, мол, посторонние люди оформляют на нее кредит. Для пресечения незаконных действий лжебанкир убедил ее взять некий «зеркальный» займ в 150 тысяч рублей. Получив начисления на карту, воспитатель отправилась к банкомату, где под диктовку мошенников перевела полученные средства на четыре чужих телефона. После, заподозрив неладное, потерпевшая обратилась в полицию.

Помните, если кто-либо сообщает, что злоумышленники пытаются завладеть вашими накоплениями, оформить кредит или вам положены бонусы, нужно сразу прервать разговор и обратиться в банк. Если вы уже стали жертвой мошенников, сразу звоните в финансовую организацию и просите работников отменить операцию по переводу средств.

Не устоял перед уловками виртуальных обманщиков и руководитель сыктывкарского предприятия. Он получил в одном из мессенджеров сообщение, якобы от друга, с просьбой занять крупную сумму. Коммерсант, ничего не проверяя, перечислил мошеннику почти 270 000 рублей, а после выяснилось, что приятель ничего ему не писал.

Аферисты умело манипулируют человеческими слабостями, особенно, страхом потерять накопленное. Поэтому нужно быть очень бдительными. Самый верный способ не стать жертвой мошенников – вообще с ними не разговаривать. Как никогда актуальна фраза всеми любимого персонажа, роль которого сыграл Леонид Куравлёв в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Положь трубку, трубку положь!» Доверяйте классике советского кино - сбережете свои накопления и хорошее настроение.

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