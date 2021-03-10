В Воркуте пенсионерка перевела мошенникам 600 тысяч рублей

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Жительница Воркуты стала жертвой мошенников. О хитрой схеме, на которую может попасться каждый, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Так, пенсионерка начала получать звонки от «представителей» банка, которые сообщили ей, что на воркутинку взят кредит. Чтобы избежать нежелательных долгов, «банковские работники» дали четкие инструкции, в результате которых женщина потеряла 600 тысяч рублей.

- Для предотвращения несанкционированных действий заем необходимо погасить при помощи нескольких банковских операций. В связи с чем нужно оформить новый кредит, обналичить полученные денежные средства, после чего осуществить их перевод через терминал.Следуя инструкции, воркутинка перевела денежные средства в сумме 600 тысяч рублей на неизвестные счета. После связь с банковскими работниками прервалась, - подробно рассказали о схеме в министерстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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