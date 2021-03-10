В Коми будут реализованы 20 этносоциальных проектов

Фото: пресс-служба Министерства нацполитики Коми

В 2021 году 20 этоносоциальных проектов в рамках «Народного бюджета» будут реализованы в Коми. Об этом сообщил министр нацполитики Роман Носков.

По его словам, ранее в Коми прошел конкурс, в результате которого отобрали 13 районов, в которых и будут реализовываться проекты стоимостью 6 млн рублей.

- Большое количество одобренных заявок положительно скажется на развитии этнокультурной инфраструктуры, межкультурного и межнационального диалога, на географии проектов, которые будут реализованы, – отметил глава ведомства.

Рекордсменом по количеству поддержанных проектов стал Усть-Куломский район. Два проекта-победителя «родом» из Сыктывкара. Также два мероприятия пройдут в селе Визинга Сысольского района. В городском округе «Инта» будет оказана поддержка дому культуры села Косьювом, для которого сошьют коми национальные костюмы, и интинскому Центру национальных культур, который планирует вывезти свои творческие коллективы в поселок Харута Ненецкого АО и поселок Мужи Ямало-Ненецкого АО.

Народные инициативы помогут в обустройстве территории для этнокультурного праздника Косьпаслун в деревне Лихачевская Прилузского района, проведении межрайонного фестиваля коми песни «Коми сьыланкывлöн ловъя шöрт» (Живая нить коми песни) в деревне Коквицы Усть-Вымского района, этно-фестиваля «Юркытш» (Венок) в Корткеросе, этнокультурного проекта «Хоровод дружбы» Центра национальных культур Вуктыла, реализации проекта «Преданье старины глубокой», в рамках которого в поселке Изъяю Печорского района пройдет фестиваль-конкурс обрядов, игр, забав, песенного и хореографического творчества «Рябиновый край».

При поддержке «Народного бюджета» состоятся традиционные крупные праздники и фестивали: «Коми книга» в Удорском районе, «Луд» в Ижемском районе, «Мылдiн пармаса вöралысь» в Троицко-Печорском районе, «Усть-Цилемская горка».

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