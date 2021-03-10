В Коми женщина украла у своей соседки деньги с карты

Девушка украла две тысячи рублей Фото: архив "КП"

Жительница Коми предстанет перед судом за кражу денег с карты. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, жертвой женщины стала ее соседка по номеру в санатории.

В ноябре 2019 года обвиняемая отдыхала в санатории «Колос» в Кировской области. Воспользовавшись отсутствием соседки по номеру, молодая женщина взяла ее мобильный телефон с подключенной услугой «Мобильный банк» и перевела на свой счет 2 тысячи рублей.

Вину в содеянном жительница Коми признала, возместив потерпевшей причиненный ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Прилузский районный суд.

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