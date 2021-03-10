В Коми назвали лучших спортсменов февраля

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Конкурсная комиссия Министерства физической культуры и спорта Коми подвела итоги конкурса «Лучший спортсмен месяца» за февраль 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для участия в конкурсе претенденты предоставили пакет документов: заявка на участие в республиканском конкурсе с указанием результата претендента и копии протоколов соревнований, заверенные руководителями учреждений и организаций.

В итоге «Лучшим спортсменом месяца» в феврале стала Алина Игнатова – победитель первенства мира среди юниоров по спортивному ориентированию. В номинации «Лучший спортсмен месяца среди спортсменов с инвалидностью» сильнейшим комиссия признала сразу двух кандидатов – Ирину Губер, занявшую первое место на чемпионате России спорта лиц с интеллектуальными нарушениями по лыжным гонкам и Даниила Андреева, победившего на чемпионате России спорта глухих по лыжным гонкам. Решение было принято членами комиссии единогласно.

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Решение было принято единогласно (подробнее)