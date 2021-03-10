В Сыктывкаре полностью сгорел двухэтажный жилой дом: в МЧС назвали причину

Пожар в Сыктывкаре на Нагорной. Фото: Иван Кутькин.

После праздников Сыктывкар опечалился страшным происшествием. В столице Коми полностью сгорел частный двухэтажный дом по улице Нагорной.

Напомним, вчера, 9 марта, в районе 12 часов дня, пожарным поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Нагорной. Пожар потушили в 16:00. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате возгорания поврежден дом на общей площади 300 м².

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщают в МЧС по Коми.

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Почти в это же время помощь пожарных потребовалась и жителям жилого дома по улице Серова, загорелся подъезд. Пожарные спасли пять человек, еще 10 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Пожар потушили в 13:26. Погибших и пострадавших нет. В результате возгорания поврежден подъезд жилого дома на площади 20 м². Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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