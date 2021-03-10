В Коми в страшном пожаре погиб человек

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Накануне в Сосногорском районе загорелась квартира в жилом доме. Пожар произошел по улице Ленина в поселке Нижний Одес, уточнили в пресс-службе МЧС Коми.

Сообщается, что из задымленного здания было эвакуировано 20 человек, а после тушения квартиры в помещении было найдено бездыханное тело мужчины.

Известно, что погибшему было 39 лет. По предварительной версии, причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

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