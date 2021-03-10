Голубков победил на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Спортсмен с инвалидностью Иван Голубков, представляющий Коми, победил на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта республики.

В среду, 10 марта, состоялась заключительная гонка по биатлону в рамках первого этапа Кубка мира. Голубков продолжил свое успешное выступление в Словении. Накануне он завоевывал вторую золотую медаль Кубка мира в биатлонной программе. Сегодня спортсмен пополнил свою коллекцию еще одним золотом. Не допустив ни единого промаха на огневых рубежах, Голубков уверенно финишировал первым. Ближайший преследователь Тарас Рад из Украины проиграл 27 секунд. Его земляк Василий Кравчук замкнул тройку призеров с отставанием почти 39 секунд.

Таким образом, всего на стартовом для российских паралимпийцев этапе Кубка мира представитель Коми одержал победу в пяти гонка и один раз финишировал вторым.

Второй этап Кубка мира начнется на следующей неделе с 15 по 26 марта в финском Вуокатти. Вместе с Голубковым, который возглавил общий зачет КМ в обеих дисциплинах, на этих соревнованиях выступит чемпионка Паралимпийских игр Мария Иовлева.

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