Как жителям Коми правильно выбрать хлеб: советы экспертов

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Хлеб содержит много полезных веществ, которые необходимы организму. Этот продукт в России традиционно считается основным продуктом питания и потребляется круглый год. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать вкусный и полезный хлеб.

Качество хлеба зависит от рецептуры, выполнения технологического регламента и условий хранения, говорят эксперты. Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ.

Хлеб, как правило, не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления. Вместе с тем существуют несколько форм микробиологической порчи хлеба: плесневение, картофельная болезнь, поражение пигментообразующими бактериями.

Покупая хлебобулочные изделия обратите внимание на правила выбора хлеба:

· приобретайте хлебобулочные изделия только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения данной продукции;

· внимательно читайте этикетку на упаковке - обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции;

· отдавайте предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённых витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Такая продукция восполняет от 20% до 75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах;

· не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность;

· не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре.

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