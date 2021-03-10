Четверо жителей Коми попались на мошенничестве с микрозаймами

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Четверых жителей Коми подозревают в мошенничестве при оформлении микрозаймов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, житель Ухты 1983 года рождения, обратился в кредитную компанию для получения займа. Мужчина предоставил заведомо ложные сведения о месте своей работы. После получения более 3 тысяч рублей возвращать их он не собирался.

Точно так же поступил и житель Эжвинского района 1989 года рождения. Заранее зная, что не сможет погасить взятый займ, он сообщил менеджеру микрокредитной организации, что работает в крупном ООО. Обманным путем получив 15 тысяч рублей, он воспользовался ими по своему усмотрению.

Мелкий потребительский займ оформил и ранее судимый житель Вуктыла, не имеющий никакого дохода. В заявке на кредит он указал ежемесячную зарплату в размере 40 тысяч рублей. В итоге взятая им небольшая сумма по прошествии времени стала расти в геометрической прогрессии.

На такой же необдуманный шаг пошел и житель Печоры 1977 года рождения. В силу обстоятельств он не имел возможности выплачивать кредиты. Но заверил, что работает на одной из фирм и оформил на себя микрозайм в сумме 7 500 рублей. Возвращать деньги он также не собирался. По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере кредитования.

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