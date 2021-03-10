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В Воркуте выберут нового главу администрации

За кресло мэра будут бороться три кандидата
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Заседание Сессии совета города назначено на 12 марта.

Заседание Сессии совета города назначено на 12 марта.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Воркуте состоялся конкурс на должность главы-руководителя администрации. Из 8 кандидатов отбор прошли только трое.

Как сообщили "Комсомолке" пресс-служба администрации Воркуты, заседание Сессии совета города, на котором будет выбран глава, назначено на 12 марта.

По информации наших источников, на пост главы Воркуты будут претендовать три кандидатуры: врио главы-руководителя администрации Ярослав Шапошников, Илья Фенев и Александр Камкин.

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