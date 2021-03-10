Дни культуры Усинска пройдут 19-21 марта в Сыктывкаре

Визитная карточка Усинска - огромный комар-нефтяник. Фото: fotokto.ru.

Усинск станет девятым участником фестиваля «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в городе Сыктывкаре».

Что будет?

Откроются Дни культуры Усинска 19 марта выставкой «Усинск — ты жизнь моя, ты вдохновение мое». Будут представлены работы усинских мастеров и художников, людей, которые умеют не только покорять стихии и бескрайние просторы Севера, но и творить прекрасные рукотворные шедевры. Мероприятие пройдёт в Национальной галерее Республики Коми, начало в 16.00.

В этот же день в концертном зале «Сыктывкар» выступит один из самых ярких ансамблей Усинска — народный ансамбль коми песни «Войвывса дзоридзьяс» («Северные цветы»). Артисты ансамбля бережно хранят богатую коми культуру, песни в их исполнении тронут душу зрителя любого возраста. Начало в 18.00.

20 марта на сцене Коми республиканской филармонии пройдет гала-концерт с участием артистов Усинского Дворца культуры, городской школы искусств, коллективов сёл и деревень. Артисты подарят жителям Сыктывкара и гостям столицы новые творческие номера, порадуют поклонников интересными задумками и новой программой со звонким названием «Усинск — город белых ночей и черного золота». Непременно прозвучит «Усинский вальс». Начало в 16.00.

Завершатся Дни культуры 21 марта творческой встречей с участниками литературного объединения Усинска «Северная лира». Авторские сочинения, прочитанные вслух, не только расскажут о городе белых ночей и черного золота, но и затронут вечные темы — любовь, природа, Родина. Ценители литературного творчества в живом диалоге с авторами смогут обсудить самые разные вопросы, которые волнуют человека в наше время. Встреча состоится в Центре народного творчества и повышения квалификации. Начало в 13.00.

Афиша Дней культуры Усинска в Сыктывкаре.

Эстафету Дней культуры перехватит Вуктыл, мероприятия которого пройдут в Сыктывкаре 27 — 28 марта.

КСТАТИ

Фестиваль «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в городе Сыктывкаре» приурочен 100-летию Республики Коми. Оператор проекта — Центр народного творчества и повышения квалификации. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 6 миллионов потратят в Усинске на благоустройство площади

Известно, что там сделают (подробности)