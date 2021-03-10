В Коми пенсионер избил своего знакомого до полусмерти

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В Коми 59-летнего жителя Сыктывдинского района приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии. Мужчина был признан виновным в избиении своего знакомого.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, конфликт между мужчинами произошел еще в прошлом году.

– В ходе распития спиртного гость на почве разговоров о тюремной теме повздорил с одним из собутыльников. Пенсионер несколько раз ударил приятеля по лицу и выкинул его на улицу в снег. На следующее утро собутыльник вернулся, и конфликт разгорелся вновь – пенсионер нанес знакомому удары ногами и руками по груди, - уточнили в ведомстве.

Еще подававший признаки жизни потерпевший стонами заставил присутствующих вызвать скорую помощь. На следующий день мужчина скончался в больнице, однако его смерть не состояла в прямой причинно-следственной связи с действиями пенсионера.

В связи с отсутствием у умершего потерпевшего родственников в суде его интересы представлял глава сельского поселения «Зеленец».

Житель Зеленца ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, судим за совершение аналогичного преступления, в связи с чем суд в его действиях виновного установил опасный рецидив преступлений.

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