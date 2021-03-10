В Ухте вынесли приговор лжесудье Верховного суда и ее сообщникам

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Ухтинский городской суд признал 69-летнюю местную жительницу, а также 49-летнюю сообщницу и ее 22-летнего сына признали виновными в мошенничестве и покушении на посредничестве по взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 49-летняя ухтинка и ее сын, желая помочь своей знакомой в смягчении ответственности ее сыну, обратились за помощью к 69-летней женщине, выдававшей себя за судью Верховного суда Коми.

Пенсионерка, не обладавшая никакими полномочиями и не имевшая возможности способствовать смягчению наказания, ввела в заблуждение обратившихся к ней. Злоумышленница заявила о наличии личных связей в прокуратуре и суде и пообещала решить вопрос об условном осуждении сына их знакомой за 600 тысяч рублей.

Ухтинка с сыном выступили в качестве посредников в даче взятки неизвестным им лицам, от лица которых якобы выступала лжесудья. От матери подсудимого они передали пенсионерке 200 тысяч рублей. Оставшуюся сумму потерпевшая передать отказалась, заподозрив обман, и обратилась в правоохранительные органы.

Пенсионерка еще 20 лет назад была осуждена за девять эпизодов аналогичного мошенничества. Она выдавала себя то за сотрудника милиции, то за заместителя прокурора, заявляя о наличии широких связей в администрации, милиции, прокуратуре и суде. Тогда суд приговорил её к четырем годам лишения свободы.

Вину в инкриминируемых деяниях все трое фигурантов дела признали. Суд оштрафовал пенсионерку на 100 тысяч рублей, а сообщнице и ее сыну – по 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.

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