В Ухте вынесли приговор риэлтору, спустившей в казино 42 клиентских миллиона

Женщина за два года обманула 23 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ухтинским городским судом вынесен приговор в отношении ранее не судимой риелтору из Ухты, которая зав два года выманила у клиентов и знакомых более 42 миллионов рублей. От ее действий пострадали 23 человека.

Женщина в 2017-2019 годах обращалась к своим знакомым и клиентам с просьбой о передаче денежных средств в заем для приобретения недвижимости и продвижения бизнеса. Однако полученные в заем денежные средства риелтор тратила не на приобретение недвижимости и развитие предпринимательской деятельности, а на онлайн-казино.

От действий риелтора, имеющей зависимость от азартных игр, пострадали 23 человека, общая сумма ущерба составляет более 42 миллионов рублей.

Суд с учетом всех обстоятельств уголовного дела признал подсудимую виновной и назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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