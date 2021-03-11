Стала известна дата старта лыжного фестиваля «Лямпиада» в Коми

Фото: архив КП

20 марта жителей и гостей Коми приглашают принять участие в традиционном республиканском лыжном фестивале «Лямпиада». Самым быстрым лямпийцам достанутся призы исполкома Межрегионального общественного движения «Коми войтыр».

Состязания пройдут в селе Большелуг Корткеросского района. Старт – в 10:00. С полной программой можно ознакомиться здесь.

К соревнованиям допускаются все желающие от шести лет и старше. Программа спортивного дня предполагает забеги участников разных возрастных групп на различные дистанции, VIP гонки, биатлон на лямпах, гонки на лямпах и лызях. По правилам лыжного фестиваля, участники последних двух видов соревнований должны выступать в лазах,

Впервые в этом году гонки покажут в прямом эфире телеканала «Юрган». «Поболеть» за участников смогут как жители региона, так и европейской части страны. У интернет-пользователей будет возможность подключиться через соцсеть «ВКонтакте» на странице телеканала.

В программу фестиваля включены чемпионат Республики Коми по национальному виду спорта «Гонки на охотничьих лыжах», соревнования по лыжным гонкам, биатлон на лямпах, этап спартакиады национально-культурных автономий региона. Помимо спортивных мероприятий, будут организованы этнокультурные площадки, выставка-продажа изделий народных художественных промыслов, детская и концертная площадки.

В связи с действием на территории Коми режима повышенной готовности участникам фестиваля необходимо соблюдать меры предосторожности – масочный режим и социальную дистанцию.

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