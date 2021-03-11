Житель Сыктывкара осужден за зверское убийство бывшей супруги

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Житель Сыктывкар осужден за убийство своей бывшей супруги, а его знакомый – за укрывательство данного преступления.

Убийство произошло в ночь с 9 на 10 декабря 2019 года. Ссора начала около 19 часов вечера. В.Н. Костриков воспылал ненавистью к бывшей супруге, умышленно сдавил руками ее шею и удерживал до тех пор, пока не перестала подавать признаков жизни.

После этого убийца договорился скрыть преступление со своим знакомым - ранее судимым жителем Усть-Вымского района С.З. Альтемировым. Они сняли с тела одежду и золотые украшения. После чего поехали в Сыктывдинский район и выкинули одежду и личные вещи погибшей вдоль федеральной трассы.

Потом вернулись на место преступления, завернули труп в мусорные пакеты, обернули его полиэтиленовой пленкой, обмотали скотчем. Вывезли страшный сверток на автомобиле в лесной массив и закопали его в снегу.

Приговором суда от 9 марта 2021 года Кострикову В.Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Альтемирову С.З. назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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