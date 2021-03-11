Движение на одной из улиц Сыктывкара перекроют на неделю

Схема ограничения движения

С 11 марта в Сыктывкаре перекроют улицу Старовского в районе ТРЦ «Парма».

Это связано с необходимостью проведения восстановительных работ на инженерных сетях силами ОАО «Сыктывкарский водоканал» при участии АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Работы в районе дома № 24 по ул.Старовского будут проводиться в срок до 19 марта . Заезд к стоянкам ТРЦ «Парма» и ТЦ «Калевала» будет доступен при движении по ул.Старовского со стороны ул.Коммунистической, сообщает пресс-служба Мэрии Сыктывкара.

Автомобилистов просят заблаговременно планировать пути объезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре перекрыли народную тропу в парке Кирова

Нетрадиционным способом (подробности)