Жительница Воркуты «оплатила» ужин директору вагона-ресторана на 8,5 тысяч рублей

Свою вину директор вагона-ресторана признала и в содеянном раскаялась Фото: архив "КП"

Жительница Воркуты в один миг лишилась 8,5 тысяч рублей, которые были у нее на карте. Оказалось, что их потратила директор вагона-ресторана поезда, решившая поужинать за счет горожанки. О курьезном случае рассказали в пресс-службе прокуратуры РК.

Все произошло в феврале этого года. Директор вагона-ресторана в магазине на привокзальной площади Воркуты обнаружила потерянную банковскую карту. Женщина забрала ее и в дальнейшем, по пути следования поезда, расплачивалась с ее помощью за продукты и блюда, приобретенные в вагоне-ресторане.

В ходе расследования уголовного дела директор вагона-ресторана вину в содеянном признала и раскаялась. Теперь она дожидается суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарца будут судить за то, что он украл у матери 32 тысячи (подробности)