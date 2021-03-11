Житель Коми украл тонну старых батарей и сдал в металлолом

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Житель Троицко-Печорского района может отправиться в тюрьму за кражу тонны старых батарей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, 52-летний мужчина подслушал разговор работника администрации о том, что батареи в общежитии, где он живет, будут демонтированы в связи с их порчей. После чего, дождавшись того момента, когда радиаторы будут сняты, он тайно похитил их и сдал в пункт приема металлолома. Общая масса батарей составила 1 040 килограммов.

Мужчина сознался в преступлении и сразу же возместил ущерб. Теперь его ожидает суд.

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