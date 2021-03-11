В Коми стартует Первый туристский конгресс регионов Севера

Маньпупунер - место, куда хочет попасть каждый первый. Фото: Екатерина САВЕНКО

11-13 марта в Республике Коми состоится Первый туристский конгресс регионов Севера. Ведущие эксперты туристкой индустрии России поделятся своим опытом со специалистами отрасли.

В первый день на базе Финно-угорского этнокультурного парка пройдут панельные сессии, посвященные практическим вопросам трансформации пространств через синтез туризма и культуры, а также маркетингу территорий.

Кроме того, в рамках конгресса 11 и 12 марта состоятся тематические воркшопы с участием известных спикеров. Участники площадок смогут познакомиться с актуальными трендами развития таких направлений, как «Диджитал-проектирование бизнес-процессов: инструментарий SMM и блогинга», «Народные художественные промыслы 2.0 – проект «Ремёсла Коми в интерьере» и «Вкусы Севера: гастрономия как драйвер развития туризма».

В завершение деловой программы в Национальной галерее региона состоится панельная сессия «Экологический туризм. Новый вызов для особо охраняемых природных территорий», а в Коми республиканской филармонии пройдет пленарное заседание «Туризм: новое открытие Севера». Представители Агентства стратегических инициатив, «Роскультцентра» и сотрудники органов исполнительной власти северных территорий России совместно с субъектами турбизнеса и директорами учреждений культуры и туризма, а также заповедников и национальных парков обсудят вопросы сотрудничества регионов-соседей, поделятся успешным опытом продвижения туристских продуктов и определят новые векторы развития.

13 марта стартует культурно-этнографическая программа конгресса. Представители крупнейших федеральных и региональных СМИ отправятся «По пути Кандинского» в очаг самобытной культуры – село Керчомъя, чтобы погрузиться в таинственный мир коми-зырян.

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